Галлахер – о первом голе в сезоне: «Наконец-то этот груз свалился с моих плеч»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер прокомментировал свой первый гол в сезоне. Напомним, хавбек открыл счёт в матче Кубка Англии с «Астон Виллой» и помог своей команде одержать выездную победу 3:1.

«Наконец-то этот груз свалился с моих плеч. Мне нравится забивать голы, я хотел бы забивать больше. Для меня было очень важно отличиться. Поскольку гол был для меня первым в сезоне, это был очень важный момент», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

У Галлахера остаётся полтора года по контракту с «Челси». Стороны пока далеки от того, чтобы согласовать новый договор. В услугах Конора заинтересован другой лондонский клуб – «Тоттенхэм».