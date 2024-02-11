«Челси» активно следит за нападающим «Атлетика» Бильбао

Лондонский «Челси» добавил в свой трансферный шорт-лист нападающего «Атлетика» Бильбао. Речь идёт о Нико Уильямсе, который находится на радаре у многих топовых клубов Европы.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» несколько раз посылал своих скаутов для изучения кандидатуры Уильямса. Тем не менее, никаких действий для трансфера «пенсионеры» пока не предпринимали.

21-летний Уильямс в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.