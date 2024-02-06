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Почеттино: «Я не говорил, что игроки «Челси» недостаточно хороши для топ-6»

06 Февраля 2024 • 16:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о том, что английские медиа неправильно интерпретировали его слова с последней пресс-конференции.

«Я не говорил, что игроки «Челси» недостаточно хороши для топ-6. Мои слова были вырваны из контекста. Я пытался сказать, что в данный период времени мы выступаем недостаточно хорошо», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» в Кубке Англии.

В последних двух матчах Премьер-лиги «Челси» не добыл ни одного очка и пропустил 8 голов. Команда располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
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