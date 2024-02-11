Тодибо летом может оказаться в АПЛ, француз интересен двум клубам

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо ближайшим летом может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Sunday Mirror, французский футболист интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Челси».

Напомним, оба клуба изучали возможность приобрести Тодибо в зимнее трансферное окно, но «Ницца» требовала за футболиста слишком большую сумму компенсации – 60 миллионов евро.

24-летний Тодибо в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции отметился одной результативной передачей. Жан-Клер ранее выступал за каталонскую «Барселону», но не смог закрепиться в стане «сине-гранатовых».