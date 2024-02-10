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Почеттино – о Силве: «Я не смотрю на паспорт или возраст игроков»

10 Февраля 2024 • 11:08 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.40 X 4.00 2 1.73
12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему оставил на скамейке запасных центрального защитника Тьяго Силву в последнем матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии. Напомним, после поражения от «Вулверхэмптона» в чемпионате (2:4), жена Силвы в социальных сетях потребовала уволить Почеттино. Впрочем, сам бразилец потом извинился перед тренером.

«Он находится в том же положении, что и остальные. Мы всегда оцениваем, а затем принимаем решение. Тьяго ничем не отличается от других. Я не смотрю на паспорт или возраст футболистов», – дал понять Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Силвы истекает контракт с «Челси».

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Челси Тьяго Силва Маурисио Почеттино ещё теги

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