Почеттино – о Силве: «Я не смотрю на паспорт или возраст игроков»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему оставил на скамейке запасных центрального защитника Тьяго Силву в последнем матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии. Напомним, после поражения от «Вулверхэмптона» в чемпионате (2:4), жена Силвы в социальных сетях потребовала уволить Почеттино. Впрочем, сам бразилец потом извинился перед тренером.

«Он находится в том же положении, что и остальные. Мы всегда оцениваем, а затем принимаем решение. Тьяго ничем не отличается от других. Я не смотрю на паспорт или возраст футболистов», – дал понять Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Силвы истекает контракт с «Челси».