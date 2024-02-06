Почеттино: «У меня очень сложная работа, но я стою во главе увлекательного проекта»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил, насколько сложной является его работа. Напомним, вероятность увольнения аргентинского специалиста заметно повысилась после того, как «Челси» проиграл два последних матча в Английской премьер-лиге, пропустив 8 голов.

«У меня очень сложная работа, но в то же время я стою во главе увлекательного проекта. Мы находимся в неприятной ситуации, но она даёт хорошую возможность учиться», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В следующем матче «Челси» сыграет на выезде с «Астон Виллой» в рамках Кубка Англии. Команды не смогли выявить победителя в первой игре на «Стэмфорд Бридж» (0:).