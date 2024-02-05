Деку: «Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку встал на защиту вингеру Рафинье Диасу, который в последнее время сталкивается с критикой. Напомним, летом 2022 года именно Деку был агентом бразильца. Он помог игроку перебраться на «Камп Ноу» из английского «Лидса» за 55 миллионов евро.

«Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал». В конечном итоге он стал играть больше Дембеле, и закончил сезон более результативно. Я бы с удовольствием подписал в «Барселону» Роналдиньо, Это‘О и Деку, но этих игроков больше не существует, они недоступны на трансферном рынке», – сказал Деку на пресс-конференции.