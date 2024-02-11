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Силва покинет «Челси» по окончании сезона

11 Февраля 2024 • 15:03 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.50 X 3.95 2 1.75
12.02 23:00

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва покинет свою команду по окончании сезона. Журналист Джейкоб Штайнберг сообщает, что руководство не предложит новый контракт 39-летнему защитнику.

При этом источник добавляет, что «Челси» не хочет проявить неуважение к бразильскому ветерану. «Пенсионеры» сделают всё возможное для того, чтобы Силва как следует смог попрощаться с болельщиками в конце сезона.

Напомним, Силва ранее выигрывал с «Челси» Лигу чемпионов, которая стала первой в карьере бразильца. Тьяго перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2020 года на правах свободного агента из французского «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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