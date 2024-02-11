Силва покинет «Челси» по окончании сезона

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва покинет свою команду по окончании сезона. Журналист Джейкоб Штайнберг сообщает, что руководство не предложит новый контракт 39-летнему защитнику.

При этом источник добавляет, что «Челси» не хочет проявить неуважение к бразильскому ветерану. «Пенсионеры» сделают всё возможное для того, чтобы Силва как следует смог попрощаться с болельщиками в конце сезона.

Напомним, Силва ранее выигрывал с «Челси» Лигу чемпионов, которая стала первой в карьере бразильца. Тьяго перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2020 года на правах свободного агента из французского «ПСЖ».