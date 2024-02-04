Олисе перейдёт в «Манчестер Сити» только при одном условии

«Манчестер Сити» всерьёз хочет приобрести вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе ближайшим летом. Как сообщает журналист Алан Никсон, «горожане» готовы выложить за француза порядка 70 миллионов евро, но футболист согласится на переход только в том случае, если получит гарантии по игровой практике.

Источник сообщает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы хотел бы видеть Олисе в своём составе на следующий сезон. Напомним, в гонке за футболистом также участвуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В этом розыгрыше АПЛ 22-летний Олисе отметился 6 голами и 3 ассистами в 11 матчах.