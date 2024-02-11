«Кристал Пэлас» нацелился на нападающего «Марселя»

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к нападающему «Марселя» Илиману Ндиайе. Об этом сообщает Sun Sport.

По информации источника, 23-летний сенегалец является одной из главных целей лондонского клуба на следующее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ндиайе провёл за «Марсель» 25 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 18 миллионов евро.

Отметим, что ранее Ндиайе уже выступал в Англии, где защищал цвета «Шеффилд Юнайтед».

Напомним, свой ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт завтра, 12 февраля, против «Челси». Начало — в 23:00 по московскому времени.