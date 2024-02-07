Дрогба ответил, нужно ли «Челси» оставлять Почеттино

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба высказался насчёт того, стоит ли клубу оставлять на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинского специалиста «синие» в данный момент располагаются на одиннадцатом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Мы все знаем, какую работу Почеттино в прошлом проделал в Премьер-лиге во главе «Тоттенхэма». Он знает этот чемпионат. Сейчас Маурисио делает всё возможное для того, чтобы наладить результаты», – сказал Дрогба в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» пока не собирается увольнять Почеттино. Работу аргентинца оценят в конце сезона.

Напомним, в этом месяце «Челси» предстоит сыграть в финале Кубка лиги против «Ливерпуля».