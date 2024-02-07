Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дрогба ответил, нужно ли «Челси» оставлять Почеттино

07 Февраля 2024 • 12:02 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба высказался насчёт того, стоит ли клубу оставлять на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинского специалиста «синие» в данный момент располагаются на одиннадцатом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Мы все знаем, какую работу Почеттино в прошлом проделал в Премьер-лиге во главе «Тоттенхэма». Он знает этот чемпионат. Сейчас Маурисио делает всё возможное для того, чтобы наладить результаты», – сказал Дрогба в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» пока не собирается увольнять Почеттино. Работу аргентинца оценят в конце сезона.

Напомним, в этом месяце «Челси» предстоит сыграть в финале Кубка лиги против «Ливерпуля».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Маурисио Почеттино ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Февраля
12:02
Дрогба ответил, нужно ли «Челси» оставлять Почеттино
10:54
О’Хара: «У Почеттино хватает наглости сравнивать «Челси» с «Ливерпулем»
06 Февраля
23:23
Инсайдер Романо оценил вероятность ухода Тьяго Силвы из «Челси»
16:44
Почеттино: «У меня очень сложная работа, но я стою во главе увлекательного проекта»
16:39
Почеттино: «Я сказал игрокам, что доверяю им больше, чем когда-либо»
16:35
Почеттино рассказал, какие у него отношения с Силвой, чья жена требует увольнения аргентинца
16:29
Почеттино: «Чилуэлл не хотел сказать, что «Челси» не хватило желания победить в игре с «Вулверхэмптоном»
16:23
Почеттино: «Я не говорил, что игроки «Челси» недостаточно хороши для топ-6»
16:17
Почеттино: «Нужно время, чтобы построить команду»
14:58
Многие игроки «Челси» сохраняют веру в Почеттино, несмотря на последние результаты
14:21
У «Челси» возникли проблемы в раздевалке
14:16
Почеттино хотел нападающего и левого защитника в январе, но «Челси» отказал тренеру
11:45
Некоторые игроки «Челси» разочарованы, что подписали с клубом долгосрочный контракт
11:18
Лэмпард может возглавить женскую команду «Челси»
05 Февраля
15:42
Почеттино может перейти на схему с тремя центральными защитниками
14:56
Почеттино – о провальных результатах: «Ситуация неприятная, но я всего лишь человек»
14:41
Деку: «Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал»
14:30
Почеттино: «Мы недостаточно хороши, но это касается не только игроков, но и меня»
13:33
Чилуэлл – о поражении 2:4 от «Вулверхэмптона»: «Соперник показал, что больше хотел победить»
12:10
Экс-игрок «Арсенала» Гиббс: «У «Челси» очень много сырых талантов»
03:10
Будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом
00:17
На Хаби Алонсо появился новый претендент из АПЛ
04 Февраля
21:25
​Ходжсона могут уволить, но есть проблема
13:15
Олисе перейдёт в «Манчестер Сити» только при одном условии
03:01
«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем» «Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
13:12 · Англия. Премьер-лига
Олдридж выбрал между «Арсеналом» и «Ливерпулем» главного конкурента «Манчестер Сити»
13:06 · Англия. Премьер-лига
У тен Хага теперь будет меньше влияния на трансферы в «Манчестер Юнайтед»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» заплатит за нападающего почти 20 миллионов евро
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор
12:29 · Англия. Премьер-лига
Эриксен не покинет «Манчестер Юнайтед»
12:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет значительно увеличивать зарплату Бруну Фернандешу
12:02 · Англия. Премьер-лига
Дрогба ответил, нужно ли «Челси» оставлять Почеттино
11:54 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «Про нынешних игроков «Челси» будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Артета доволен выступлениями Жоржиньо, но «Арсенал» пока не решил будущее игрока
11:44 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» в летнее окно
11:41 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о работе в «Челси»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового игрока в Серии А
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать Канселу на постоянной основе слухи
11:01 · Англия. Премьер-лига
Савиньо изначально хотел перейти в «Барселону», но сейчас игрок близок к топ-клубу АПЛ
10:54 · Англия. Премьер-лига
О’Хара: «У Почеттино хватает наглости сравнивать «Челси» с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем