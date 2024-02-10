Почеттино: «Я не выпускаю игроков лишь из-за того, что они молоды»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о нехватке опыта у игроков команды.

В прошлом году «синие» расстались со многими возрастными футболистами, подписав на их место молодых исполнителей. По словам аргентинского наставника, проблема команды не в среднем возрасте игроков.

«Я выпускаю тех или иных игроков вовсе не из-за того, что они молоды. Я не хочу быть тренером, возглавляющим самую молодую команду в Англии.

Да, у «Челси» молодой состав, но мы соблюдаем баланс. Есть 39-летний Тьяго Силва, а также Рахим Стерлинг, Кристофер Нкунку, Аксель Дисаси.

Проблема не в том, что игроки молоды, а в том, что молода команда – у нас 16-17 новичков, поэтому приходится строить всё с нуля», – приводит Standard слова Почеттино.