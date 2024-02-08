Терри: «Фернандес потрясающе сыграл против «Астон Виллы»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал игру полузащитника Энцо Фернандеса в матче с «Астон Виллой». Напомним, аргентинец забил красивый гол со штрафного и помог своей команде победить со счётом 3:1.

«Челси» сыграл намного лучше, чем раньше. Команда показала отличное движение как с мячом, так и без него. Энцо Фернандес провёл потрясающий матч. Он часто выдвигался вперёд, что доставляло проблемы защитникам. Впереди у «Челси» очень сложный календарь, мне хотелось бы видеть такую же игру в ближайших матчах», – цитирует Терри журналист Саймон Филлипс.

«Челси» в феврале предстоит сыграть против таких команд, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые входят в топ-5 Английской премьер-лиги.