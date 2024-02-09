​Почеттино отметил прогресс «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда прогрессирует.

«Мы обыграли «Астон Виллу» [в Кубке Англии] - шум был большой, а игра была хорошей. Мы чувствуем себя очень хорошо. Нам нужно осознать, что мы можем выигрывать таким образом. Теперь у нас есть возможность попытаться продемонстрировать стабильность в следующем матче.

Футболистам нужно время, чтобы достичь того уровня, которого мы от них ожидаем. То, как мы тренируемся, как игроки себя ведут, как команда относится к делу, говорит о нашем прогрессе», - сказал Почеттино в пятницу на пресс-конференции.

В понедельник, 10 февраля, «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас».