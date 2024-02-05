Чилуэлл – о поражении 2:4 от «Вулверхэмптона»: «Соперник показал, что больше хотел победить»

Левый защитник и вице-капитан лондонского «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал поражение своей команды 2:4 от «Вулверхэмптона» в Английской премьер-лиги. После этого результата «синие» опустились на одиннадцатую строчку в турнирной таблице.

«Мы сыграли недостаточно хорошо. «Вулверхэмптон» показал, что больше хотел победить. Конечно, мы тоже сильно хотели взять три очка, но соперник смог продемонстрировать своё желание. Нам нет никаких оправданий. Мы должны всё переосмыслить», – сказал Чилуэлл в интервью Sky Sports.

Напомним, «Челси» пропустил восемь голов в двух последних турах чемпионата.