Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино хотел нападающего и левого защитника в январе, но «Челси» отказал тренеру

06 Февраля 2024 • 14:16 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в январе хотел видеть в своей команде двух новых футболистов. По информации от журналиста Мэтта Хьюза, аргентинский специалист настаивал на покупке левого защитника и нападающего, но получил отказ от руководства.

Напомним, «Челси» уже длительное время ищет нового форварда. Кристофер Нкунку пропустил большую часть сезона из-за травмы, Николас Джексон показывает неудовлетворительную результативность, а Армандо Броя недавно покинул клуб на правах аренды. Также «Челси» испытывает проблемы на левом фланге обороны: Бен Чилуэлл часто страдает от травм, из-за чего на этой позиции периодически действует центральный защитник Леви Колвилл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 06 Февраля
14:58
Многие игроки «Челси» сохраняют веру в Почеттино, несмотря на последние результаты
14:21
У «Челси» возникли проблемы в раздевалке
14:16
Почеттино хотел нападающего и левого защитника в январе, но «Челси» отказал тренеру
11:45
Некоторые игроки «Челси» разочарованы, что подписали с клубом долгосрочный контракт
11:18
Лэмпард может возглавить женскую команду «Челси»
05 Февраля
15:42
Почеттино может перейти на схему с тремя центральными защитниками
14:56
Почеттино – о провальных результатах: «Ситуация неприятная, но я всего лишь человек»
14:41
Деку: «Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал»
14:30
Почеттино: «Мы недостаточно хороши, но это касается не только игроков, но и меня»
13:33
Чилуэлл – о поражении 2:4 от «Вулверхэмптона»: «Соперник показал, что больше хотел победить»
12:10
Экс-игрок «Арсенала» Гиббс: «У «Челси» очень много сырых талантов»
03:10
Будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом
00:17
На Хаби Алонсо появился новый претендент из АПЛ
04 Февраля
21:25
​Ходжсона могут уволить, но есть проблема
13:15
Олисе перейдёт в «Манчестер Сити» только при одном условии
03:01
«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
16:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не говорил, что игроки «Челси» недостаточно хороши для топ-6»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нужно время, чтобы построить команду»
16:04 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» есть опция продления контракта с Жоржиньо на один год
16:01 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Манчестер Сити» заслужил победу над «Брентфордом»
15:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» почтил память погибшего Атсу
15:56 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Очень важно, что Холанн и де Брёйне вернулись в строй»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Аке оценил хет-трик Фодена в ворота «Брентфорда»
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Известны сроки восстановления хавбека «Ливерпуля» Собослаи
15:46 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Мы находимся в той стадии сезона, где каждая игра очень важна»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне — о чемпионской гонке: «Мы знаем, что нам нужно делать»
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» целый год не проигрывает, если играет Родри
15:11 · Англия. Премьер-лига
Писарро дал совет Сане: остаться в «Баварии» или вернуться в АПЛ?
14:58 · Англия. Премьер-лига
Многие игроки «Челси» сохраняют веру в Почеттино, несмотря на последние результаты
14:21 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» возникли проблемы в раздевалке
Все новости
Рекомендуем