Почеттино хотел нападающего и левого защитника в январе, но «Челси» отказал тренеру

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в январе хотел видеть в своей команде двух новых футболистов. По информации от журналиста Мэтта Хьюза, аргентинский специалист настаивал на покупке левого защитника и нападающего, но получил отказ от руководства.

Напомним, «Челси» уже длительное время ищет нового форварда. Кристофер Нкунку пропустил большую часть сезона из-за травмы, Николас Джексон показывает неудовлетворительную результативность, а Армандо Броя недавно покинул клуб на правах аренды. Также «Челси» испытывает проблемы на левом фланге обороны: Бен Чилуэлл часто страдает от травм, из-за чего на этой позиции периодически действует центральный защитник Леви Колвилл.