Фабрегас оценил уровень Бадьяшиля и Дисаси, с которыми выступал за «Монако»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас оценил уровень центральных защитников Акселя Дисаси и Бенуа Бадьяшиля, с которыми ранее вместе выступал за французский «Монако».

«Я выступал с Бадьяшилем и Дисаси в одной команде, это очень хорошие игроки. Бенуа является одним из лучших молодых защитников Европы в плане розыгрыша мяча. Эти игроки обладают уникальными качествами и талантом», – цитирует Фабрегаса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе 2023 года, а Дисаси – перед стартом этого сезона. Оба футболиста обошлись «синим» в сумму в районе 80 миллионов евро.