Гюсто: «Мы – «Челси», игроки должны показывать болельщикам, что мы не мертвы»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто поделился эмоциями после победы над «Астон Виллой» в 1/16 финала Кубка Англии (3:1).

«Мы – «Челси», игроки должны показывать болельщикам, что мы не мертвы. Каждую неделю команда усердно работает для того, чтобы стать лучше. Мы должны выигрывать каждый матч, сфокусироваться на Премьер-лиге, Кубке Англии, а также выиграть финал Кубка лиги. Вот что мы должны делать», – цитирует Гюсто журналист Бен Джейкобс.

Напомним, Гюсто оформил свой трансфер из французского «Лиона» в «Челси» в январе 2023 года, но присоединился к лондонской команде только перед стартом этого сезона.