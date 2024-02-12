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Лерма забил свой дебютный гол за «Кристал Пэлас» – в ворота «Челси»

12 Февраля 2024 • 23:53 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Челси
1 4.70 X 4.00 2 1.75
2-й тайм

Вечером понедельника на «Селхерст Парке», что находится на юге Лондона, проходит лондонское дерби. «Челси» гостит у «Кристал Пэлас» и пока что испытывает трудности.

Так, на 30-й минуте «синие» пропустили – отличился колумбийский полузащитник «орлов» Хефферсон Лерма. Что любопытно, гол в ворота «Челси» стал для Лермы первым за «Кристал Пэлас». Новый клуб он обрёл летом 2023 года, перебравшись в Лондон с юга Англии, где защищал цвета «Борнмута» довольно долгий срок – на протяжении пяти сезонов подряд.

Текстовую трансляцию матча «орлов» и «пенсионеров» проводит наш портал, подходит к концу первый тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Хефферсон Лерма

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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12 Февраля
23:53 · Англия. Премьер-лига
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