«Челси» на 90-й минуте вырвал победу в игре с «Кристал Пэлас»

24-й тур Премьер-лиги завершился дерби «Кристал Пэлас» - «Челси». Хозяева поля отдали мяч противнику и даже чаще били по воротам. Первый реальный момент стал голевым. После ошибки Нони Мадуэке на своей половине поля мяч отскочил к Хефферсону Лерме, который метров с 22 плотно пробил в дальний угол ворот - 1:0. «Синие» впервые пробили только на 44-й минуте, когда Конор Галлахер промахнулся. В первой атаке второго тайма Мало Гюсто справа доставил мяч в центр штрафной, и Галлахер в касание отправил его в сетку - 1:1. Рахим Стерлинг затянул с ударом в отличной ситуации, и его накрыли. Одсонн Эдуар финтил в чужой штрафной, обыгрывая защитников, но в итоге пробить толком не смог. На 90-й минуте Коул Палмер сыграл чуть назад, и Галлахер с линии штрафной попал в угол - 1:2. Быстрая атака гостей, и Энцо Фернандес на острие промедлил с ударом, но все же забил - 1:3.

1:1, «Челси» вышел на 10-е место, соперник - 15-й.