Жена Силвы извинилась перед Почеттино

Изабелла да Силва, супруга центрального защитника «Челси» Тьяго Силвы, извинилась перед главным тренером клуба Маурисио Почеттино. Напомним, ранее жена бразильца публично потребовала отправить аргентинца в отставку.

«Мне жаль, что мои личные эмоции от страстного боления за «Челси» вызвали такой негатив. Я люблю команду, поэтому меня радуют победы и огорчают поражения. Мы все хотим одного и того же: чтобы команда побеждала. Вперёд, «Челси»!», – написала да Силва в социальных сетях.

Напомним, у самого Тьяго Силвы в конце сезона истекает контракт с «Челси». 39-летний защитник может вернуться на родину в Бразилию.