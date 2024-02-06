Многие игроки «Челси» сохраняют веру в Почеттино, несмотря на последние результаты

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сохраняет доверие многих футболистов, несмотря на провальные результаты в последних матчах. Как сообщает журналист Низар Кинселла, многие игроки «синих» всё ещё верят в тренерские навыки аргентинца, но атмосфера в клубе заметно испортилась после двух поражений подряд в Английской премьер-лиге.

Напомним, «Челси» за неделю успел проиграть «Ливерпулю» и «Вулверхэмптону», пропустив в этих матчах по 4 гола. Команда из-за этого опустилась на одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее стало известно, что руководство «Челси» пока не собирается увольнять Почеттино.