Экс-игрок «Арсенала» Гиббс: «У «Челси» очень много сырых талантов»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Киран Гиббс оценил уровень состава «Челси». Напомним, команда Маурисио Почеттино проиграла последние два матча в Премьер-лиге, пропустив суммарно 8 голов. Вчера «синие» уступили на «Стэмфорд Бридж» «Вулверхэмптону» со счётом 2:4.

«У «Челси» очень много сырых талантов. У команды есть техничные игроки, но они не обладают достаточным футбольным интеллектом для того, чтобы выигрывать матчи и добывать очки. Если ты играешь наивно, у тебя ничего не получится в Английской премьер-лиге», – цитирует Гиббса английский журналист Саймон Филлипс.