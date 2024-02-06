Инсайдер Романо оценил вероятность ухода Тьяго Силвы из «Челси»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва может покинуть клуб после завершения сезона.

Слухи о скором уходе 39-летнего игрока обрели новую силу после высказываний его жены о необходимости увольнения рулевого Маурисио Почеттино. Сам тренер позднее признался, что не имеет проблем с бразильцем, однако тема ухода ветерана по-прежнему актуальна. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, истекающий в июне контракт футболиста вряд ли будет продлён. Центрбек с высокой вероятностью сменит клуб грядущим летом.

Ранее неоднократно сообщалось о возможном возвращении Тьяго Силвы в бразильский «Флуминенсе».