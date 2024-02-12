Почеттино признался, что не чувствует любви со стороны фанатов «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как к нему относятся болельщики лондонского клуба на фоне того, что он ранее возглавлял «Тоттенхэм», одного из соперников «аристократов».

«Со стороны болельщиков «Челси» я не чувствую любовь, так как клуб выигрывал Лигу чемпионов, внутренние кубки и АПЛ. С чего бы фанатам любить меня после таких больших достижений за эти шесть-семь месяцев?» - цитирует аргентинского специалиста издание Sky Sports.

Сейчас «Челси» располагается на 11-й позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своём активе 31 очко. В ближайшем матче подопечные Почеттино сыграют на выезде с «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 12 февраля.