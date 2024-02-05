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Почеттино – о провальных результатах: «Ситуация неприятная, но я всего лишь человек»

05 Февраля 2024 • 14:56 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино попытался оправдать результаты команды в этом сезоне. Напомним, сейчас команда аргентинца находится на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге. В двух последних турах чемпионата «пенсионеры» пропустили 8 голов – по 4 от «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона».

«Ситуация неприятная, но я всего лишь человек. В футболе ты должен уметь принимать негативные вещи, особенно если работаешь в таком клубе, как «Челси». Здесь очень высокие ожидания. Чтобы находиться в этом клубе, ты должен быть сильным», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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