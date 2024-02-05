Почеттино – о провальных результатах: «Ситуация неприятная, но я всего лишь человек»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино попытался оправдать результаты команды в этом сезоне. Напомним, сейчас команда аргентинца находится на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге. В двух последних турах чемпионата «пенсионеры» пропустили 8 голов – по 4 от «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона».

«Ситуация неприятная, но я всего лишь человек. В футболе ты должен уметь принимать негативные вещи, особенно если работаешь в таком клубе, как «Челси». Здесь очень высокие ожидания. Чтобы находиться в этом клубе, ты должен быть сильным», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.