«Челси» пока не принимал решение продавать Галлахера

Лондонский «Челси» пока не принимал никаких решений по будущему полузащитника Конора Галлахера, у которого летом 2025 года истекает контракт с «пенсионерами». Напомним, ранее пресса сообщала, что «синие» решили продать футболиста.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ситуация между Галлахером и «Челси» остаётся прежней. Никаких решений ещё не было принято, но если клуб не сможет продлить с футболистом контракт, летом англичанин будет выставлен на продажу.

Отметим, что Галлахер отметился 4 результативными передачами в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. За ситуацией вокруг 24-летнего полузащитника следят «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».