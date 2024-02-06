Лэмпард может возглавить женскую команду «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить женскую команду лондонского клуба. Об этом сообщает английская пресса.

Экс-футболистка сборной Англии Иззи Кристиансен считает, что Лэмпард мог бы помочь женскому «Челси» своим опытом, так как он хорошо знает клуб.

Напомним, нынешний наставник «синих» Эмма Хейз покинет «Челси» по окончании текущего сезона ради работы в сборной США.

Отметим, что Лэмпард возглавлял мужскую команду «Челси» во второй части прошлого сезона, а также в период с 2019 по 2021 год. Кроме того, 45-летний специалист успел поработать в «Эвертоне» и «Дерби Каунти».