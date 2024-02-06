Почеттино: «Я сказал игрокам, что доверяю им больше, чем когда-либо»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино раскрыл детали беседы с игроками на последнем командном собрании. Напомним, завтра «синим» предстоит сыграть против «Астон Виллы» в повторном матче Кубке Англии. Первая игра на «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью 0:0.

«На сегодняшнем командном сборе я сказал игрокам, что доверяю им больше, чем когда-либо. Я буду поддерживать их больше, чем когда-либо. Я не обычный тренер, а ещё и лидер», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В Премьер-лиге «Челси» пропустил 8 голов в последних двух матчах. Команда опустилась на 11 строчку в турнирной таблице после двух поражений подряд.