​Почеттино рассказал о кадровой ситуации в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами за несколько дней до дерби с «Кристал Пэлас». Аргентинский специалист коснулся кадровой ситуации в команде.

«Нам нужно разобраться с ситуацией Бадьяшиля, нужно подождать результатов обследования. Я надеюсь, что проблема не большая, но пока мы не знаем.

Что касается Колвилла, то нам нужно дождаться воскресенья, чтобы узнать, сможет ли он сыграть. Чалоба чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По остальным травмированным пока без обновлений», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Против «Кристал Пэлас» «Челси» сыграет в понедельник, 12 февраля.