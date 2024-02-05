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Будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом

05 Февраля 2024 • 03:10 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Положение главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино больше нельзя назвать надёжным.

В воскресенье лондонцы уступили в родных стенах «Вулверхэмптону» (2:4) – теперь «синие» занимают 11-ю строчку в Премьер-лиге. По информации журналиста The Athletic Лиэма Туоми, будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом. Несмотря на то, что публичные разговоры о возможной смене наставника пока не ведутся, ситуация неоднозначна – Грэм Поттер тоже был «в безопасности», пока не дошло до увольнения. При этом, как отмечает источник, для всех в клубе очевидно, что основная суть проблем заключается далеко не в работе тренера.

Напомним, что Маурисио Почеттино был назначен на должность рулевого «Челси» перед началом текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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