Положение главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино больше нельзя назвать надёжным.

В воскресенье лондонцы уступили в родных стенах «Вулверхэмптону» (2:4) – теперь «синие» занимают 11-ю строчку в Премьер-лиге. По информации журналиста The Athletic Лиэма Туоми, будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом. Несмотря на то, что публичные разговоры о возможной смене наставника пока не ведутся, ситуация неоднозначна – Грэм Поттер тоже был «в безопасности», пока не дошло до увольнения. При этом, как отмечает источник, для всех в клубе очевидно, что основная суть проблем заключается далеко не в работе тренера.

Напомним, что Маурисио Почеттино был назначен на должность рулевого «Челси» перед началом текущего сезона.