Почеттино прокомментировал возвращение Тьяго Силвы в старт

Вечером понедельника «Челси» будет гостить у «Кристал Пэлас» на «Селхерст Парке». Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино высказался о появлении в стартовом составе опытнейшего защитника Тьяго Силвы.

«Решение вернуть Тьяго Силву в стартовый состав было несложным. На днях мы внесли изменения и дали немного отдохнуть ему. Сегодня правильное решение – сыграть с Тьяго и Акселем [Дисаси]», - цитирует Почеттино Фабрицио Романо в соцсети.

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