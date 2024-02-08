Романо: «Энцо Фернандес не думает об уходе из «Челси»

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что думает о будущем полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

Слухи связывают аргентинского футболиста со скорым уходом из лондонского клуба. В СМИ предполагалось, что игрок недоволен тем, как развивается проект, поэтому готов рассмотреть другие различные варианты продолжения карьеры.

По словам Романо, хавбек изначально знал о рисках, которые несёт в себе переход в «Челси», однако поверил в долгосрочный проект клуба, что остаётся неизменным и сейчас. Люди, близкие к Фернандесу и его семье, полностью опровергают информацию о каких-либо планах по смене клубной прописки.