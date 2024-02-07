Дрогба: «Про нынешних игроков «Челси» будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, верит ли в нынешний состав команды, которая в настоящий момент располагается на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге.

«Когда я переходил в клуб, моими партнёрами были опытные игроки. Футболистам из нынешнего состава в среднем 22, 23, 24 года. Мы были готовы к выступлениям на топ-уровне, а эти игроки лишь учатся. Когда нынешние футболисты «Челси» достигнут своего пика, люди будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба», – цитирует Дрогба Sky Sports.

Напомним, Дидье четырежды побеждал с «Челси» в Премьер-лиге, а также брал с лондонцами Лигу чемпионов в 2012 году.