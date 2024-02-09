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Почеттино не поддержал идею синей карточки в футболе

09 Февраля 2024 • 17:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал возможное введение синей карточки в футболе.

- Трудно сказать, что я чувствую по поводу синих карточек в футболе. По этому поводу у нас пока не много информации. Думаю, что синие карточки усложнят работу арбитров и игроков. Думаю, что на данный момент это не очень хорошая идея. Посмотрим, как это будет применено во время матчей, - цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, в футболе могут ввести синие карточки, которые будут показаны игрокам за преднамеренные нарушения правил. После получения синей карточки игрок будет удаляться с поля на 10 минут.

«Челси» после 23 туров занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл. В следующем туре лондонцы встретятся с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 12 февраля и начнется в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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