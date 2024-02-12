В «Челси» назвали состав на дерби с «Кристал Пэлас», Мудрик на скамейке

Менее часа остаётся до старта лондонского дерби в рамках 24 тура АПЛ – лондонскому «Челси» предстоит гостить у «орлов» из «Кристал Пэлас». Пресс-служба «синих» огласила состав команды на грядущую игру.

Выглядит состав команды Маурисио Почеттино так:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Тьяго Силва, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Джексон.

На скамейке рулевой «Челси» оставил украинца Михаила Мудрика, вингеров Рахими Стерлинга и Кристофера Нкунку.

Текстовую трансляцию дерби «Кристал Пэлас» и «Челси» проведёт наш портал, старт – ровно в 23:00 по Москве, вместе со стартовым свистком на «Селхерт Парке»!