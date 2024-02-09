Моррис: «Райс хотел перейти в «Челси», «Вест Хэм» был готов продать его за 60 миллионов евро»

Бывший игрок и ассистент главного тренера «Челси» Джоди Моррис признался, что летом 2020 года полузащитник Деклан Райс хотел присоединиться к «синим».

«Я спросил у Райса, хочет ли он перейти к нам. Он ответил мне: «Конечно, я ведь являюсь фанатом «Челси». Только после этого я сообщил всё Лэмпарду. «Вест Хэм» в то время был готов продать Деклана за 60 миллионов евро, но мы не смогли оформить сделку, так как «Челси» в то трансферное окно и так потратил очень много», – цитирует Морриса журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Райс прошлым летом перебрался в лондонский «Арсенал», который заплатил «Вест Хэму» чуть более 116 миллионов евро.