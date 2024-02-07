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Бербатов: «Почеттино будет уволен, если «Челси» не выиграет следующий матч»

07 Февраля 2024 • 14:47 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
12.02 23:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался насчёт текущей формы лондонского «Челси», который располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Челси» потратил огромную сумму денег на покупку новых футболистов. В команде есть много хороших игроков, но у неё пока ничего не получается. Думаю, если «Челси» проиграет следующий матч, Маурисио Почеттино будет уволен», – цитирует Бербатова журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» сегодня сыграет на выезде с «Астон Виллой» в Кубке Англии. В первом матче команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью на «Стэмфорд Бридж».

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