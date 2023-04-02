Стали известны условия возможного назначения Гласнера в «Тоттенхэм»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер может возглавить «Тоттенхэм».

Лондонский клуб ищет замену недавно ушедшему Антонио Конте. 48-летний немецкий специалист ранее уже фигурировал среди многочисленных кандидатов, однако теперь журналист Кристиан Фальк сообщает, что приход Гласнера в «Тоттенхэм» вполне возможен при определённых условиях. Рулевой не покинет «Айнтрахт» до конца текущего сезона, но в его контракте есть пункт, позволяющий ему уйти после завершения кампании. Этим может воспользоваться руководство «шпор».

Соглашение Оливера Гласнера с «Айнтрахтом» рассчитано до лета 2024 года.