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Стали известны условия возможного назначения Гласнера в «Тоттенхэм»

02 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
1 3.40 X 3.35 2 2.20
03.04 22:00

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер может возглавить «Тоттенхэм».

Лондонский клуб ищет замену недавно ушедшему Антонио Конте. 48-летний немецкий специалист ранее уже фигурировал среди многочисленных кандидатов, однако теперь журналист Кристиан Фальк сообщает, что приход Гласнера в «Тоттенхэм» вполне возможен при определённых условиях. Рулевой не покинет «Айнтрахт» до конца текущего сезона, но в его контракте есть пункт, позволяющий ему уйти после завершения кампании. Этим может воспользоваться руководство «шпор».

Соглашение Оливера Гласнера с «Айнтрахтом» рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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