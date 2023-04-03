Бегович уверен в том, что «Эвертон» останется в АПЛ

Боснийский голкипер «Эвертона» Асмир Бегович уверен в том, что «ириски» сохранят свое место в английской Премьер-лиге, несмотря на то, что сейчас команда опустилась уже на восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата, хотя и проводит в настоящий момент матч против «Тоттенхэма».

- Мы в хорошей позиции и работаем спокойно, без давления. Все в наших руках. В прошлом году была схожая ситуация, и у нас все получилось, - цитирует Беговича BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.