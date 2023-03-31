Стеллини: «Чувствую, что подхожу для исполнения обязанностей тренера «Тоттенхэма»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини поделился мыслями о положении дел.

На прошлой неделе клуб покинул Антонио Конте. Заменять его до завершения сезона будет бывший ассистент Кристиан Стеллини.

«Мы знаем, что отсутствие побед приводит к недовольству болельщиков. Мы должны это принять, и мы делаем всё, чтобы успешно провести остаток сезона. Впереди десять важнейших игр.

Для меня большая честь занимать эту должность, и я чувствую, что готов в ней преуспеть. Я и весь тренерский штаб продолжим совершенствоваться и будем делать то, что уже делали раньше», – заявил в интервью SpursPlay Стеллини.