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Эвертон - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

03 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
1 3.40 X 3.35 2 2.20
Через 18 ч. 47 мин.

В заключительном матче 29-го тура Премьер-лиги «Эвертон» сыграет против «Тоттенхэма». «Ириски» снова оказались в зоне вылета, а времени для решительного подъема вверх все меньше и меньше. У «шпор» чехарда на тренерском мостике, что часто мотивирует футболистов на сверхусилия в ближайшем матче. Дополнительная мотивация - возможность выйти на третье место в Премьер-лиге.

За ходом матча следим с 22:00 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Тоттенхэм Эвертон
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.04.23 в 22:00
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.55 3.45 2.14
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