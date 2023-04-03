Эвертон - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В заключительном матче 29-го тура Премьер-лиги «Эвертон» сыграет против «Тоттенхэма». «Ириски» снова оказались в зоне вылета, а времени для решительного подъема вверх все меньше и меньше. У «шпор» чехарда на тренерском мостике, что часто мотивирует футболистов на сверхусилия в ближайшем матче. Дополнительная мотивация - возможность выйти на третье место в Премьер-лиге.

За ходом матча следим с 22:00 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.