Приход Нагельсманна повысит шансы «Тоттенхэма» сохранить Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хотел бы поработать с наставником Юлианом Нагельсманном.

Немецкий рулевой недавно был уволен из «Баварии», и «Тоттенхэм», планирующий расстаться с Антонио Конте, сходу стал одним из основных претендентов на 35-летнего специалиста. Как сообщает издание Football Insider, назначение Нагельсманна на пост главного тренера «шпор» повысит шансы клуба удержать в своих рядах Кейна, чьё будущее остаётся неопределённым на фоне истекающего в 2024 году контракта.

Интерес к Гарри Кейну проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Форвард пока не решил, где продолжит карьеру.