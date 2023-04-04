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Майкл Кин: «Меня распирает от радости»

04 Апреля 2023 • 04:50 Комментировать
Эвертон
1:1
Тоттенхэм
окончен

В заключительном матче двадцать девятого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в противостоянии с «Эвертоном». «Ирискам» удалось уйти от поражения на самых последних минутах игры, свой первый гол в текущем сезоне забил защитник Майкл Кин.

- Меня просто распирает от радости! Я увидел, как Бен Годфри получил мяч, увидел пространство и решил «надо попробовать». Это так приятно! Я чуть шокирован. Чуть повезло, но удар был хорошим, согласитесь. Партнеры подтвердят, что я и на тренировках пытаюсь бить в таком стиле, - цитирует игрока BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Майкл Кин
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