Кулушевски заявил, что игроки «Тоттенхэма» поддержали отставку Конте

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался об увольнении Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«Всегда обидно, когда люди уходят из клуба, но жизнь на этом не останавливается. Конте играл важную роль в команде, но сейчас руководство приняло такое решение, которое футболисты полностью поддержали», — приводит слова Кулушевски Fotbollskanalen.

Напомним, ранее 53-летний итальянец раскритиковал игроков и боссов «Тоттенхэма», а спустя несколько дней тренер был уволен.

Лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 49 очков за 28 матчей.