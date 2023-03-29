Что скрывается за результатами: Почему у Конте не получилось в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» уволил Антонио Конте даже до истечения его контракта. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему ставка лондонцев на итальянского тренера не сыграла.

Проще всего увольнение Антонио Конте объяснить неудачными результатами на поле. Вылет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и не очень большие шансы финишировать в топ-4 в этом сезоне – явно не то, на что рассчитывало руководство «шпор», приглашая авторитетного тренера. Однако сами по себе результаты выглядят лишь верхушкой айсберга или логичным итогом того, что происходило в «Тоттенхэме» Конте.

Можно вспомнить, что Конте покинул «Интер», так как не был согласен с трансферной политикой миланцев, посчитав, что клубе не сможет добиться результатов с тем уровнем трат, который «нерадзурри» могли себе позволить. Когда наставник принял «Тоттенхэм», многие задавались вопросом, а готовы ли лондонцы тратить достаточное количество денег. «Шпоры» в этом году в итоге потратили рекордную для себя сумму на новичков. Портал transfermarkt оценивает её в 177,9 миллиона евро, при этом Педро Порро и Арно Данжума пока лишь в аренде.

Однако даже в этой ситуации Конте был недоволен, что только создавало дополнительную напряжённость. Про приобретение молодого Джеда Спенса из «Мидлсбро» итальянец говорил, что это инвестиция клуба, который решил его купить, а сам он не был против. В итоге защитник первую часть сезона толком не играл, а в январе уехал в аренду в «Ренн». По данным прессы, Клеман Ленгле и Иван Перишич не чувствовали в коллективе поддержки тренера, так как Конте не считал их важными из-за стоимости. Первый пришёл в аренду из «Барселоны», когда не удалось купить Алессандро Бастони, а второй перебрался на правах свободного агента. На вопрос о малом количестве времени Данжумы Конте также ответил, что это было решение клуба. Кроме того, сообщалось, что наставник упрекал руководство в том, что в «Тоттенхэм» пришли Ришарлисон и Ив Биссума, ставя в пример «Арсенал», который подписал Габриэля Жезуса и Александра Зинченко. И не забудем конфликт, который случился между бразильским форвардом «шпор» и Конте. В общем, разногласия между тренером и руководством были велики даже в трансферной политике.

Не нашёл тренер общего языка и с игроками. Публичное недовольство, высказанное Ришарлисоном в адрес Конте, стало ярким подтверждением того, что творилось в раздевалке. Согласно данным английских СМИ, футболисты «шпор» считали атмосферу в команде даже хуже, чем была в последние месяцы работы Жозе Моуринью. Футболистам не нравился жесткий стиль и большое количество тактики, которую проводил в жизнь Конте. Наставник пытался смягчить ситуацию вокруг Ришарлисона, заявив, что бразилец не критиковал его. Однако все всё поняли.

Помимо проблем в «Тоттенхэме» у Конте выдался персонально тяжёлый год, что также влияло на результаты клуба. В октябре умер член команды наставника, тренер по физподготовке Джан Пьеро Вентроне. Также в ходе сезоне Конте потерял близких друзей Синишу Михайловича и Джанлуку Виалли, которые ушли после тяжёлых болезней. Сам наставник признавал, что эти трагедии заставили его серьёзно подумать о своей карьере и жизни.

Вдобавок к этому у самого Конте возникли проблемы со здоровьем. После жалоб на боли в животе в начале февраля он был срочно доставлен в больницу для проведения операции по удалению жёлчного пузыря. Из-за этого он провёл некоторое время вне команды, с семьёй, как раз в тот момент, когда ушёл Виалли. В то время Конте отмечал: «Много раз мы думаем и придаём большое значение своей работе и забываем о семье. Мы забываем, что у нас должно быть больше времени для нас».

Финальной же точкой стала встреча «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном», даже не сама игра, когда «шпоры» упустили победу, ведя 3:1 к 77-й минуте. После матча Конте раскритиковал игроков, позволив ещё двусмысленную фразу в адрес Дэниела Леви: «История «Тоттенхэма» такова: в течение 20 лет есть владелец, а они так ничего и не выиграли, но почему? Они могут сменить тренера, много тренеров, но ситуация не меняется». В приватном разговоре итальянец пытался объяснить собственнику клуба, что это не была критика в его адрес. Тем не менее сам Леви посчитал, что после таких слов Конте уже не сможет управлять командой.

В итоге Конте, который имел славу человека, умеющего быстро добиваться результатов, покинул «Тоттенхэм» в роли абсолютно проигравшего. Во многом он сам виноват в этом, хотя были серьёзные обстоятельства, на которые он повлиять не мог. Большой вопрос, где теперь окажется Конте, и захочет ли он вообще продолжать работать, или предпочтёт сконцентрироваться на семье.

Роман Андреев