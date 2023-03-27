Конте поблагодарил фанатов «Тоттенхэма»

Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал свой уход из «Тоттенхэма».

«Футбол — это страсть. Я благодарю всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть. Отдельная благодарность фанатам, которые всегда выражали мне поддержку и признательность. Было незабываемо слышать, как они поют моё имя. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал уже бывший наставник «шпор» в своих социальных сетях.

Напомним, что Антонио Конте руководил лондонским клубом с 2021 по 2023 год, покинув его после конфликта с руководством и игроками.