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Назван новый фаворит на должность главного тренера «Тоттенхэма» слухи

31 Марта 2023 • 02:46 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Рулевой «Бёрнли» Венсан Компани может возглавить «Тоттенхэм».

«Шпоры» остались без главного тренера после расставания с Антонио Конте. Роль исполняющего обязанности остаётся за Кристианом Стеллини, однако руководство лондонцев активно ищет постоянного наставника на следующий сезон. Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к Компани, а теперь, как информирует The Sun, бельгиец стал основным кандидатом на получение работы.

«Бёрнли» под руководством Венсана Компани уверенно возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая идущий вторым «Шеффилд Юнайтед» на 13 очков. Контракт специалиста с «кларетовыми» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли Венсан Компани
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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