«Эвертон» и «Ньюкасл» поспорят за 19-летнего бразильца

«Эвертон» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Палмейраса» Джиовани, сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах талантливого бразильца заинтересован и другой клуб АПЛ «Ньюкасл».

Действующий контракт Джиовани с «Палмейрасом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро. За взрослую команду «Палмейраса» вингер успел провести 30 матчей, забить два гола и отдать три результативные передачи.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Ньюкасл», в свою очередь, располагается на пятой строчке, имея в своём активе 47 набранных баллов. При этом «сороки» провели на две игры меньше.