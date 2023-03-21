Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Главный тренер «Айнтрахта» может сменить Конте в «Тоттенхэме»

21 Марта 2023 • 10:04 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер может заменить Антонио Конте на посту наставника «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет лондонский клуб в самое ближайшее время.

По информации Bild, руководство «шпор» уже вышло на связь с представителями Гласнера, чтобы обсудить возможное назначение австрийского тренера новым рулевым команды. Отмечается, что прошлогодня победа «Айнтрахта» в Лиге Европы произвела впечатление на руководителей «Тоттенхэма».

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «шпоры» набрали 49 очков, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Антонио Конте Оливер Гласнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
10:04 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Айнтрахта» может сменить Конте в «Тоттенхэме»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» нацелились на одного нападающего
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что купит Беллингема
06:53 · Англия. Премьер-лига
Источник: Конте уйдёт сейчас, но «Тоттенхэм» найдёт нового тренера только летом 1
06:20 · Англия. Премьер-лига
Кассано не сомневается - Конте вернётся в «Интер»
02:08 · Англия. Премьер-лига
Лоботка может стать игроком «Ливерпуля»
20 Марта
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на Гонсалвеша слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
Названы три основных претендента на Окафора
22:09 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Митомой
21:05 · Англия. Премьер-лига
​Митровича могут строго наказать за толчок арбитра
21:02 · Англия. Чемпионшип
С аутсайдера Чемпионшипа «Уигана» сняли три очка
20:10 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкаслу» интересен топ-форвард сборной Аргентины
20:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» уже контактировал с «Тоттенхэмом» по трансферу Кейна слухи
19:02 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд не поедет в сборную Англии из-за травмы
17:27 · Англия. Премьер-лига
Сака побил рекорд Фабрегаса по голевым действиям в молодом возрасте
Все новости
Рекомендуем