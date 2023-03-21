Главный тренер «Айнтрахта» может сменить Конте в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер может заменить Антонио Конте на посту наставника «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет лондонский клуб в самое ближайшее время.

По информации Bild, руководство «шпор» уже вышло на связь с представителями Гласнера, чтобы обсудить возможное назначение австрийского тренера новым рулевым команды. Отмечается, что прошлогодня победа «Айнтрахта» в Лиге Европы произвела впечатление на руководителей «Тоттенхэма».

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «шпоры» набрали 49 очков, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице.